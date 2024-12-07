Osmaniye'de korkunç kaza! 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de korkunç kaza! 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 07.12.2024 - 08:58

Feci kaza, saat 23.00 sıralarında Osmaniye-Kadirli karayolunda meydana geldi.

Sürücüsünün isim öğrenilemeyen 80 ADK 201 plakalı otomobil, Mehmet Akıncı yönetimindeki 31 AKG 742 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Ekiplerce yapılan kontrolde Mehmet Akınıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 


Etiketler: #kaza #osmaniye

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