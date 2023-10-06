Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı: IŞİD'e 26 ilde 'Kıskaç' operasyonu

Son dakika haberi... Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç' operasyonunda 92 şüpheli yakalandı. Açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

DHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 08:55
Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı: IŞİD'e 26 ilde 'Kıskaç' operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da operasyon düzenlendiğini belirtti.

"DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları düzenleyen kahraman polisleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine ve işbirlikçilerine nefes aldırmayacaklarını ifade ederek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini kaydetti.


Ali Yerlikaya IŞİD

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