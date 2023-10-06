Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı: IŞİD'e 26 ilde 'Kıskaç' operasyonu
Son dakika haberi... Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç' operasyonunda 92 şüpheli yakalandı. Açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da operasyon düzenlendiğini belirtti.
"DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları düzenleyen kahraman polisleri tebrik etti.
Bakan Yerlikaya, terör örgütlerine ve işbirlikçilerine nefes aldırmayacaklarını ifade ederek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini kaydetti.
DEAŞ’E YÖNELİK 2??6?? İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN “KISKAÇ” OPERASYONUNDA 9??2?? ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu,… pic.twitter.com/ZrYagKwKPt
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