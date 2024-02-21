Denizli'de feci kaza... Anne öldü, oğlu ağır yaralandı!
Merkezefendi ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu anne Melike Deda hayatını kaybederken, oğlu Necip Deda ağır yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi yakınlarında, Necip Deda (23) yönetimindeki 20 FJ 664 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Göz Atın
İtfaiye ekipleri, sürücü ve annesi Melike Deda'yı (43) araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Melike Deda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necip Deda'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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