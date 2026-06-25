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ÖSYM'den tartışılan '15 dakika kuralı'na 6 maddelik açıklama

ÖSYM'den tartışılan '15 dakika kuralı'na 6 maddelik açıklama

25.06.2026 11:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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ÖSYM'den tartışılan '15 dakika kuralı'na 6 maddelik açıklama

YKS'nin ardından her yıl kapılarda yaşanan dramlarla gündeme gelen "15 dakika kuralı" tartışmaları yeniden alevlendi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) geçmiş yıllardaki "esneklik" tavsiyesine kapıları kapatan ÖSYM, kuralın neden esnetilemeyeceğini 6 maddelik bir güvenlik ve adalet gerekçesiyle açıkladı.
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Milyonlarca adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından, sınava saniyelerle geç kalıp kapıdan dönen öğrencilerin görüntüleri kamuoyunda geleneksel "15 dakika kuralı" tartışmalarını bir kez daha başlattı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2017 yılında aldığı bir tavsiye kararında bu kuralın uygulanmasında daha ölçülü davranılması gerektiğini belirterek, geç kalan adayların binalardaki yedek veya farklı salonlarda sınava alınmasını önermişti. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), güvenlik zafiyeti doğuracağı gerekçesiyle bu öneriye kesin bir dille karşı çıkıyor.

ÖSYM'NİN 6 MADDELİK "15 DAKİKA" SAVUNMASI

Türkiye gazetesinin haberine göre; kurumun 15 dakika kuralından taviz vermemesinin altında yatan 6 temel gerekçe şu şekilde sıralanıyor:

  • Her aday için üzerinde fotoğrafı bulunan, kişiye özel tek bir cevap kâğıdı basılıyor. Adayın geç kaldığı için planlanan salon dışında başka bir salona alınması, kimlik ve evrak eşleşmesini teknik olarak engelliyor.
  • Geç kalan bir adayın güvenlik kontrolleri esnetilerek başka bir salona alınması, "başkası yerine sınava girme" gibi ağır usulsüzlüklere zemin hazırlama riski taşıyor. 
  • Geç kalanlar için özel bir salon oluşturulması uygulaması, birbirini tanıyan kötü niyetli adayların bilerek geç kalıp aynı salonda toplanmasına ve organize kopya çekmesine teşvik edici bir unsur olabilir. 
  • Geç kalan adaylara yönelik ayrı bir telafi sınavı yapılması durumunda, sınav sorularının zorluk derecesinin (eş değerliğinin) tam olarak sağlanamaması, milyonlarca adayın girdiği sınavda sıralama adaletini bozuyor. 
  • Kurallara uyarak zamanında sınav salonunda hazır bulunan adaylar açısından, geç kalanlara esneklik (ayrıcalık) tanındığı algısı oluşması sınavın adil yapısına gölge düşürüyor.
  • ÖSYM, sınava alınmamayı kurumsal bir "ceza" olarak değil, adayın bireysel ihmalinin bir sonucu olarak değerlendiriyor. Kuruma göre, milyonlarca kişinin katıldığı devasa bir organizasyonda kuralları esnetmek düzeni bozarak doğrudan kaosa yol açar. 

15 DAKİKA KURALI

ÖSYM tarafından uygulanan ve kamuoyunda "15 dakika kuralı" olarak bilinen uygulama, sınavın başlama saatinden tam 15 dakika önce sınav binalarının kapılarının kapatılmasını ve bu saatten sonra gelen hiçbir adayın, gerekçesi ne olursa olsun içeri alınmamasını içeriyor.

İlgili Konular: #sınav #ösym

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