ÖSYM duyurdu: Bu hafta sonu 4 sınav yapılacak

Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:56

Güncelleme: 20.12.2024 - 15:56

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı) ve e-YDS 2024/12 sınavları yarın gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat), İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-İdari Yargı) ise 22 Aralık Pazar günü yapılacak.

e-YDS aynı gün, Adalet Bakanlığı Sınavlarının sonuçları ise 22 Ocak 2025'te açıklanacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

SINAVLARA TOPLAM 72 BİN 794 ADAY KATILACAK

Sınavlara ilişkin açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı sınavları 8 ilde toplam 67 bin 527 adayın katılımıyla yapılacak. Sınavlar için 173 bina ve 2 bin 609 salon kullanılacak. Elektronik Yabancı Dil Sınavı 4 ilde, 5 bin 267 adayın katılımıyla düzenlenecek. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 359 aday bu haktan yararlanmış olacak. Sınavlara 172 engelli aday katılacak. Sınavlarda emniyet personeli dahil 9 bin 315 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar dilerim."