ÖSYM duyurdu... KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!

KPSS 2024/2 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek.

ÖSYM duyurdu... KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 12:53

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 kapsamında bazı kamu kurum ile kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, KPSS-2024/2 merkezi atama yerleştirme sonuçlarına 3 Ocak 2025 tarihinde saat 11.45'ten itibaren erişebilecek. 

Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.


Etiketler: #aday #kamu #kpss #ösym

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