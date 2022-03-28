'Sadaka kutusunu' çaldı, montuna saklayıp kayıplara karıştı

Sultangazi Salihpaşa Caddesi üzerindeki bir börekçide, içeri giren bir hırsız, önünde duran sadaka kutusunu çaldı. Kutuyu montuna saklayan şahıs, kaçtı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İHA
28 Mart 2022 Pazartesi, 09:45
'Sadaka kutusunu' çaldı, montuna saklayıp kayıplara karıştı
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İstanbul Sultangazi’de bir börekçide, çalışanın arkasını dönmesini fırsat bilen hırsız sadaka kutusunu çalıp montuna saklayarak kayıplara karşıtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen günlerde Sultangazi Salihpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir börekçi dükkanında yaşandı. İddiaya göre, börekçiye giren hırsız işyeri çalışanından bir şeyler isteyip beklemeye başladı.

Börekçi çalışanını arkasını dönmesiyle birlikte harekete geçen hırsız, sadaka kutusunu çalıp montuna saklayarak işyerinden çıkıp kayıplara karıştı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



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