ÖSYM duyurdu: YDS başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) başvurularının alınmaya başladığını duyurdu.
2024-YDS başvuruları başladı. Sınava başvurular, 7-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.
SINAV 24 MART’TA
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/1 Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar, kılavuza https://osym.gov.tr adresinden erişebilecek. 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak sınavın sonuçlarının ise 25 Nisan’da açıklanması bekleniyor.
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