ÖSYM duyurdu: YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) başvurularının alınmaya başladığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:40
ÖSYM duyurdu: YDS başvuruları başladı
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2024-YDS başvuruları başladı. Sınava başvurular, 7-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

SINAV 24 MART’TA

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/1 Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar, kılavuza https://osym.gov.tr adresinden erişebilecek. 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak sınavın sonuçlarının ise 25 Nisan’da açıklanması bekleniyor.


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