CHP'li Burhanettin Bulut: ÖSYM'ye giren borçlu çıkıyor

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:02

CHP’li Bulut, “ÖSYM her yıl 52 sınav yapıyor. ÖSYM, 2022 yılında sınavlardan 1 milyar 31 milyon 649 bin lira kazanırken 2023’te sınav gelirini yüzde 21.8 artışla 1 milyar 257 milyon liraya çıkardı. 2024 YKS başvuru ücretleri el yakıyor. Her bir oturum için ücret 115 liradan 295 liraya çıkarıldı. Üç oturuma da katılacak aday toplamda 885 lira ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Sınava girmenin “ticarete dönüştüğünü” söyleyen Bulut, “ÖSYM’nin internet sitesine tıklayan herkes borçlu çıkıyor. Hiçbir kazancı ve geliri olmayan, işsiz gençler ÖSYM’nin gelir kapısı haline geldi” tepkisini gösterdi.