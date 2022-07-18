ÖSYM şifresi nasıl alınır? ÖSYM AİS şifresi yenileme nasıl yapılır? AİS'e e- devlet ile giriş nasıl yapılır? AİS'e kimlik numarası ile girilir mi?

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:00

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin internet sayfasına yöneldi. Sisteme girerken öğrencilerden istenen ÖSYM şifresini, unutanlar, şifreyi nasıl yeniyeleceklerini merak ediyor. ÖSYM şifresini unutan ve e-devlet şifresi ile giriş yapmak isteyen öğrenciler şifrenin unutulması durumunda ne yapılması gerektiğini merak ediyor. ÖSYM giriş şifresini nereden ve nasıl alınacağı sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? İşte ÖSYM giriş hakkında merak edilenler…

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM adresine giriş yapmak isteyen birçok aday nasıl şifre alınacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda adaylara sisteme giriş yapmaları için başvuru merkezleri tarafından bir şifre verilmektedir.

Bu şifre adaylara ücretsiz olarak verilir. Bu şifre adayın sisteme giriş yaptığı sırada değiştirilmesi istenmektedir. Adayın kendi değiştirdiği şifreyi başka birinin bilmesi mümkün değildir.

ÖSYM ŞİFRESİ UNUTULMASI DURUMUNDA NELER YAPILIR?

ÖSYM AİS şifresinin unutulması durumunda şifreyi yenilenmesi ya da sıfırlanması gerekmektedir. ÖSYM aday işlemleri sayfasına giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan sayfada sizden T.C. kimlik numara nasıl ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarası istenmektedir.

Daha sonra güvenlik sorusu için yanıtladığınız cevap sizden istenmektedir. Sizden istenen sorunun cevabını doğru olarak girmeniz durumunda şifreniz yenilenecektir.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

ÖSYM AİS şifresinin unutulması durumunda öğrenciler derhal şifreyi yenilemeli ya da sıfırlamalıdır. Adaylar şu yolları izleyerek şifre yenileyebilirler:

ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın.

Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin.

Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor. Bu cevabı doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekiyor.

Sonrasında ise sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunmanız gerekiyor.

T.C KİMLİK NUMARASI İLE GİRİŞ;

ais.osym.gov.tr web sitesine gidin.

web sitesine gidin. T.C kimlik numaranızı ve şifrenizi yazın.

Giriş yap butonuna tıklayın.

E-DEVLET İLE GİRİŞ;

ais.osym.gov.t r web sitesine gidin.

r web sitesine gidin. Sağ üst köşede yer alan ' e-Devlet ile Giriş Yap ' butonuna tıklayın.

' butonuna tıklayın. Yönlendirildiğiniz sayfada T.C kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın.

Giriş yap butonuna basın.

ÖSYM AİS ŞİFRESİ ALMA