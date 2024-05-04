Otel çalışanı yatağında ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir otelde teknik servis elemanı olarak çalışan 61 yaşındaki adam yaşadığı evde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:40
Otel çalışanı yatağında ölü bulundu
Abone Ol google-news

Aşağı Hisar Mahallesi 4589 sokaktaki bir evde yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Ayhan Kaya yatağında ölü vaziyette bulundu.

Rus uyruklu eşinin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri Manavgat’taki bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı bildirilen Kaya’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kaya’nın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi, adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Adli Tıp Kurumu haberleri Antalya haberleri

İlgili Haberler

Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı!

Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı!
Antalya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu: En yakını tutuklandı!

Antalya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu: En yakını tutuklandı!
Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu

Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

10 yıl sonra otopsi fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, ilk kez konuştu!

10 yıl sonra otopsi fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, ilk kez konuştu!
Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!

Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!
Özgür Özel'den Erdoğan ile görüşmesine dair ilk açıklama: 'Boş koltuk' sorusuna yanıt verdi

Özgür Özel'den Erdoğan ile görüşmesine dair ilk açıklama: 'Boş koltuk' sorusuna yanıt verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı
Akaryakıtta tabela değişti... Benzin ve motorine zam, otogaza indirim pompaya yansıdı: 3 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişti... Benzin ve motorine zam, otogaza indirim pompaya yansıdı: 3 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Beraber görüntülenmişlerdi! Sıla Türkoğlu’ndan açıklama geldi

Beraber görüntülenmişlerdi! Sıla Türkoğlu’ndan açıklama geldi
Gazeteci Barış Terkoğlu'na hapis cezası

Gazeteci Barış Terkoğlu'na hapis cezası
Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu… Listede Türkiye’den 5 oyuncu da var!

Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu… Listede Türkiye’den 5 oyuncu da var!