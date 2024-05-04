Otel çalışanı yatağında ölü bulundu

Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:40

Güncelleme: 04.05.2024 - 11:42

Aşağı Hisar Mahallesi 4589 sokaktaki bir evde yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Ayhan Kaya yatağında ölü vaziyette bulundu.

Rus uyruklu eşinin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri Manavgat’taki bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığı bildirilen Kaya’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kaya’nın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi, adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.