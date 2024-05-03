Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.
Antalya'da Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki parkta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ercan Çiçek'in (52) hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Çiçek'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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