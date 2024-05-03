Antalya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu: En yakını tutuklandı!

Antalya’da evinde ölü bulunan Pakistanlı kadının cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan oğlu, sevk edildiği mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 18:18
Antalya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu: En yakını tutuklandı!
Abone Ol google-news

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3188 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenilen Pakistan asıllı Ahsan Ali Qureshi (30), eve geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi’nin (59) mutfakta kanlar içerisinde olduğunu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

OĞLU GÖZALTINA ALINDI 

Mutfakta kanlar içerisindeki cesedi inceleyen olay yeri inceleme ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi’nin boynunda ve kol kısmında bıçak kesilerinin olduğunu tespit etti. Ekiplerin, evin mutfağında ve balkon kapısından parmak izleri örnekleri aldığı gözlendi. Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler geniş çaplı araştırma başlatırken, sözlü ifadesi alınan kadının oğlu gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

8 Nisan’da yaşadıkları eve yeni taşındıkları öğrenilen kadının cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

“BEN ÖLDÜRMEDİM” 

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Ashfaq Ahmad Qureshi’nin oğlu Ahsan Ali Qureshi, ifadesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sağlık kontrolüne getirildi. Qureshi, adliyeye sevk edileceği sırada gazetecilerin ‘Anneni neden öldürdün?’ sorusuna, "Annemi ben öldürmedim" cevabını verdi. 

TUTUKLANDI 

Adliyeye sevk edilen Ahsan Ali Qureshi, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.


Antalya haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu

Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu
Kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü

Kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü
1 Mayıs'ta 'iş cinayetinde' öldü

1 Mayıs'ta 'iş cinayetinde' öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Erbakan'dan, Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine yanıt: 'Dedemiz yaşında insan...'

Fatih Erbakan'dan, Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine yanıt: 'Dedemiz yaşında insan...'
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı
Tepkilere neden olan 'süpürün' emrine ilişkin Vali Davut Gül'den açıklama: 'Böyle bir şey olduysa özür dilerim'

Tepkilere neden olan 'süpürün' emrine ilişkin Vali Davut Gül'den açıklama: 'Böyle bir şey olduysa özür dilerim'
Suudi Arabistanlı sosyal medya fenomeni 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı! İşte sebebi…

Suudi Arabistanlı sosyal medya fenomeni 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı! İşte sebebi…
İktidar, ‘tasarruf’ dedi ancak şehir hastaneleri ödemelerine tüm kaynaklar seferber:

İktidar, ‘tasarruf’ dedi ancak şehir hastaneleri ödemelerine tüm kaynaklar seferber:
2024-KPSS Lisans başvuruları başladı

2024-KPSS Lisans başvuruları başladı
Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!

Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!
İstanbul Ümraniye’de dehşet anları: İETT şoförü kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul Ümraniye’de dehşet anları: İETT şoförü kurşun yağmuruna tutuldu