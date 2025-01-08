Otel lobisinde dehşet... Borç nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti!

Kayseri'de Mustafa Körükçü, otel lobisinde borç-alacak nedeniyle tartıştığı Akif Mahmut Özkaya'yı tabancayla öldürüp, aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti.

Otel lobisinde dehşet... Borç nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti!
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DHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 09:30

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlıSahabiye Mahallesindeki bir otelin lobisinde saat 22.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Mustafa Körükçü, Akif Mahmut Özkaya ve 2 arkadaşı bir otelin lobisine geldi. Burada Mustafa Körükçü ile Akif Mahmut Özkaya arasında borç-alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Mustafa Körükçü belinden çıkardığı tabancayla Akif Mahmut Özkaya'yı vurduktan sonra aynı silahla kendi başına ateş etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Körükçü ve Özkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Körükçü ve Özkaya'nın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #alacak #Kayseri #Otel #intihar

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