Otel odasında dehşeti yaşadı: Tecavüz etmeye çalıştı!
Güzellik merkezi sahibi Hande S., arkadaşı Muhammet K.'nın konakladığı otelde hayatının en korkunç gününü yaşadı. İddiaya göre uyuşturucu maddenin etkisiyle Muhammet K., Hande S.'ye tecavüz etmeye çalıştı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde güzellik merkezi sahibi Hande S.’yi iddiaya göre, Muhammet K. 8 Haziran’da konakladığı otele çağırdı.
Hande S. ile kaldığı otelin lobisinde buluşan Muhammet K., daha sonra beraber odaya çıktılar. Oda içerisinde Hande S. ile sohbet eden ve birlikte alkol alan Muhammet K., uyuşturucu madde de kullandı.
Ekol TV'nin haberine göre, uyuşturucu maddenin etkisiyle davranışları değişen Muhammet K., Hande S.’nin üzerine doğru gelmeye başladı. Muhammet K., Hande S.’ye tecavüz etmeye çalıştı.
Bu duruma sinirlenen Muhammet K., Hande S.’yi kollarından tuttu ve tartaklayarak dövmeye başladı. Yaşadığı stres ve korku nedeniyle epilepsi nöbeti geçiren genç kadın bir süre sonra bayıldı. Hande S., kendisine geldiğinde yanında otel güvenliği ve hemşireyi gördü.
KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER
Hande S., suç duyurusunda bulundu. Yaptığı şikayette, nöbet geçirip bayıldığı sırada otel çalışanlarının kapıyı çaldığını ancak Muhammet K.’nın açmadığını öne süren genç kadın dilekçesinde şu ifadelere yer verdi;
“Otel çalışanları bir süre sonra odanın kapısını kırmak zorunda kalmış ve içeri o şekilde girmişler. Muhammet K., bana tecavüz etmeye kalktı ve bunun için beni darp etti. Olay sırasında beni tehdit etti ve hakarette bulundu. Muhammet K.’den şikâyetçiyim, tutuklanmasını istiyorum.”
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