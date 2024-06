Yer Konya… Genç kadına kabusu yaşattılar: Önce ilaçla uyuttular sonra tecavüz ettiler!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:01

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:01

Geçen Aralık ayında Konya'nın Meram İlçesi'nde bulunan bir evde meydana gelen olayda, masaj salonunda çalıştığı öğrenilen genç kadının arkadaşlarının kaldığı eve gitti.

Sabah'ın aktardığı habere göre, burada içki içen genç kadın iddiaya göre daha sonra kendisinden geçti.

Daha sonra şüpheliler, tecavüz ettikleri anlara ait görüntüleri genç kadının cep telefonuna atarak yeniden eve gelmesini isteyerek şantaj yaptı.

Mecbur kalıp eve giden genç kadın bu seferde evdeki kızların şiddetine maruz kaldı. Kadının üzerini soyup, saatlerce şiddet uygulayan şüpheliler bununla da yetinmedi.

Şüpheliler önce ilişkiye girdikleri videoları sosyal medyada yaydılar ardından da genç kadından zorla aldıkları sosyal medya şifresi üzerinden canlı yayın açıp, şiddeti de an be an yayınladılar.

Kadının bir arkadaşı, bu anları görüp polise başvurdu. Kadın polis eşliğinde hastaneye gidip muayene olurken A.S. (19), H.H.P. (24), B.C.B. (20), A.B. (17), S.T.Ö. (17), U.A.K. (15), A.A.K. (17) ve S.K. (18) gözaltına alındı. Şüphelilerden A.S., H.H.P. B.C.B., A.B. ve S.T.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIZ ARKADAŞI İLAÇ KOYMUŞ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheliler hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'şantaj', 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme', 'eziyet', 'silahlı tehdit', 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'basit yaralama' gibi suçlarından 69 yıla kadar varan hapis cezaları istemiyle dava açıldı.

İddianamede kadın şüphelilerden S.K. ile mağdur E.K. arasında bilinmeyen nedenle husumet olduğu, S.K'nın kadının içkisine konulan madde ile kendisinden geçmesini sağlayarak erkek şüphelilerin genç kadınla ile ilişkiye girip, bu anları da kayda almaları konusunda anlaştığı belirtildi.

"BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

İddianamede genç kadının ifadesine de yer verildi. Kadın, "İçki içtikten sonra boş bardağı S.K'ya verdim. S.K. içki koyup yine bana verdi. Bunu da içtikten bir süre sonda bilincimi kaybetmişim. Sabah kendime geldiğimde ne olduğunu anlayamadım. Evden ayrılıp işe gittim. Bir gün sonra whatsapptan cinsel ilişki videoları gönderdiler. Görüntülerde baygın haldeyken ilişkiye girdiklerini gördüm. Eve gelmezsen videoları yayacaklarını söylediler. Bunun üzerine eve gittim. Yaşadığım olay nedeniyle ağlarken üzerimdeki kıyafetleri zorla çıkarttılar. Tekme ve yumrukla uzun süre dövdüler. Aldığım darbeler nedeniyle bayılmışım" dedi.

İZLEMİŞ AMA YARDIM ETMEMİŞLER

Kızlardan komployu hazırlayan ve kadının iş arkadaşı olan S.K. ifadesinde her şeyi anlattı. S.K., "Cinsel olayın olduğu gün birlikte alkol aldık. O gün A.S. beni sürekli dövdü. Saçlarımdan çekerek diğer odaya götürdü. Diğer arkadaşların kafaları güzelleşince E.K. ile ilişkiye girmişler. Fırsat bulunca baktığımda E.K'nın önce sesi çıkıyordu sonra sesi çıkmıyordu. A.S. beni çok dövdüğü için bir şey yapamadım. Beni tekrar diğer odaya götürdü. Sabah saat 05.00 sıralarında E.K. kendine geldiğinde ne oldu bana diye sordu. Ben olanları anlattım. O bana niye yardım etmedin dedi. Bende darp edildiğimi söyledim" diye konuştu.