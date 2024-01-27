82 yaşındaki erkek evinin bahçesinde ölü bulundu

Yayınlanma: 27.01.2024 - 22:21

Güncelleme: 27.01.2024 - 22:21

Alınan bilgiye göre Ahmet Çapan'ı (82) Yıldızhan Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde hareketsiz yatarken gören eşi, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Çapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmayan Çapan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.