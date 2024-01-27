82 yaşındaki erkek evinin bahçesinde ölü bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde 82 yaşındaki bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 22:21
82 yaşındaki erkek evinin bahçesinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre Ahmet Çapan'ı (82) Yıldızhan Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde hareketsiz yatarken gören eşi, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Çapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmayan Çapan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


çorum haberleri erkek haberleri erkek cesedi haberleri

İlgili Haberler

Eşi kayıp ilanı vermişti: İpte asılı halde ölü bulundu

Eşi kayıp ilanı vermişti: İpte asılı halde ölü bulundu
Kayıp alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu!

Kayıp alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu!
Kırklareli'nde bir kişi evinde ölü bulundu

Kırklareli'nde bir kişi evinde ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler