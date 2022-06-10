Otelci esnafı artık 'imdat' diyor

10 Haziran 2022 Cuma, 06:00

Yükselen artan faturalar nedeniyle klimaları ve lambaları kapatmaya başladıklarını söyleyen mağdur otelci esnafı, ayda 10 bin liranın üstüne çıkan enerji maliyetleriyle mücadele edemediklerini belirtti.

İzmir Otel ve Pansiyon Esnafı Odası Başkan Yardımcısı Nuri Kamiloğlu: 48 yıldır otelciyim. İki üç yıl süren salgından ötürü otellerimiz büyük zarar gördü. Karşı karşıya kaldığımız elektrik, doğalgaz, enflasyon nedeniyle geleceği düşünemiyoruz, yarını göremiyoruz. Kullandığımız tüm sarf malzemelerinin fiyatı neredeyse 10 katına çıktı. Ancak otellerimizin fiyat tarifesini yükseltemiyoruz. Oda fiyatlarına zam yaparsak müşteri bulamayız. Bu yüzden giderlerimizi dahi çıkaramıyoruz. Odamızın üyeleri otellerini bir bir kapatıyor ya da işletmesini devrediyor. Enerji giderleri belimizi büküyor. Faturalarımızı ödeyebilmek için artık kredi kartına taksit yaptırmak ya da bankadan kredi çekmek zorunda kalıyoruz. Her ay misli misli faturalarla karşılaşıyoruz. Bizim bu derdimizin bir an önce çözülmesi lazım. Bu işin böyle gitmesi mümkün değil. Faturalarımızı ödeyemeyeceğiz, otelde şalterler inecek diye uykularımız kaçıyor.

Hakan Çiçekozman (İşletmeci): Geçen sene bu zamanlar ödediğim fatura 2991 lira iken, bu rakam bu ay aynı zamanlarda ödediğim faturaya 9731 lira olarak yansıdı. Biz bu elektrik giderlerimizi oda fiyatlarına zam olarak yansıtmadık. Ama artık ayakta duramıyoruz. Büyük oteller oda fiyatlarını neredeyse bizim 10 katımıza çıkarttı. Personelimi işten çıkarmamak için kendi birikimlerimi erittim. Artık otel lobisindeki klimaları, lambaları bile kapattık. Hepimiz tasarruf moduna geçtik. Bu fiyatlara karşı durabilecek kimse yok. Şu anda yaptığımız her şeyi kaybediyoruz. Sıka sıka kemerde delik kalmadı. Yoksa kepenkleri indirmek zorunda kalırız.

Semra Kahraman (İşletmeci): Bizim tesislerimizde konaklayanlar ağırlıklı olarak düşük gelir grubu vatandaşlarımız ve sezonluk olarak İzmir’e çalışmaya gelen kişiler. Fiyatlarımızı onlara göre belirlemek ve oda ücretlerini düşük tutmak zorundayız. Zarar ediyoruz ve giderle gelir arasındaki farkı da cebimizden karşılıyoruz. Klima kullanan olmamasına rağmen 10 bin, 20 bin lira faturalar ödüyoruz. Bize sunulan tarifedeki 200 kilovat sınırını zaten bir saatte dolduruyoruz ve pahalı fiyattan enerji kullanıyoruz. Müşterimize elektriğini kapat, lambanı söndür diyemeyiz. Yaz boyunca ne yapacağız diye kara kara düşünüyoruz.