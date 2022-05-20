Otelin gizli bölmesinde sahte alkol ele geçirildi
Antalya’da kapalı olan tabelasız bir otele yapılan baskında, oluşturulmuş gizli bölmede sahte litrelerce alkol ele geçirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesi Payallar Mahallesi'nde tabelasız ve kapalı otele polis ekipleri baskın yaptı.
Yapılan incelemelerde yangın çıkışının bir alt katının alçı ile kapatıldığı belirlendi. Gizli bölmeye giren polis ekipleri, yaptıkları aramalarda bir litrelik şişeler halinde 348 adet sahte içki ile 25 adet sahte bandrol ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan 47 yaşındaki M.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
Video Haberler
- Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
- CHP'ye üye olan kaynak işçisi: Ayakkabı bile alamıyoruz
- 'Vallahi millet perişan'
- 'Bu müteahhitti değiştirelim biz'
- Serap Bor cinayetinde 'azmettirme' iddiası
- Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
- 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'
- Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı!
- Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
- '32 milyon TL' miras kaldı ama dokunamıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- İşte ‘ilk türbanlı vali’ Yiğitbaşı’nın şirketleri
- Sayısız oy kullanımı olacak, hedef 64 vekil
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- AKP’de kimler milletvekili olmamalı
- Ünlü ekonomist 3 ihtimali gündeme getirdi
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Nejat İşler'den 'Erşan Kuneri' göndermesi
- Meteoroloji'den 'pazar' günü uyarısı
- AKP'yi üzecek haber