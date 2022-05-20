Otelin gizli bölmesinde sahte alkol ele geçirildi

Antalya’da kapalı olan tabelasız bir otele yapılan baskında, oluşturulmuş gizli bölmede sahte litrelerce alkol ele geçirildi.

İHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 12:01
Otelin gizli bölmesinde sahte alkol ele geçirildi
Abone Ol google-news

Antalya'nın Alanya ilçesi Payallar Mahallesi'nde tabelasız ve kapalı otele polis ekipleri baskın yaptı.

Yapılan incelemelerde yangın çıkışının bir alt katının alçı ile kapatıldığı belirlendi. Gizli bölmeye giren polis ekipleri, yaptıkları aramalarda bir litrelik şişeler halinde 348 adet sahte içki ile 25 adet sahte bandrol ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan  47 yaşındaki M.S. hakkında adli işlem başlatıldı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler