Otelin sahibi çalışanları suçlamıştı... İfadeler ortaya çıktı: Dikkat çeken ayrıntı!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:02

Güncelleme: 30.01.2025 - 11:06

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar arasında bulunan mutfak çalışanı Mehmet Gündüz'ün savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Gündüz, Grand Kartal Otel'in fırın bölümünde 4 sezondur ekmekçi olarak çalıştığını belirterek, olay günü saat 23.00-00.00 saatlerinde vardiyayı, soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç ustalar ile adını hatırlamadığı diğer kişiyle devraldığını, gece vardiyasında restoran şefi bulunmadığını söyledi.

"YANGIN TÜPÜ BULAMADIM"

Mutfak kısmında iki ekmekçi, iki de kahvaltıcı olarak çalıştıklarını aktaran Gündüz, şöyle devam etti:

"Gece 03.00-04.00 saatlerinde Yusuf ustayla birlikteydik. Ben donut hamurunu hazırlıyordum. Yusuf usta ise ürünleri dizmeye başlamıştı. Sonrasında Yusuf usta molaya çıkacağını söyledi. Molaya çıkacağı sırada restoran bölümünde Yusuf usta yangın olduğunu söyledi. Bana, 'Mehmet usta, yangın var.' diye bağırdı. Ben de yangın tüpü aramaya başladım ancak bulunduğum kısımda yangın tüpü bulamadım. Yusuf usta resepsiyon kısmına yangın alarmlarının çalması için çıktı. Yangının nereden çıktığını görmedim. Merdivenlerden aşağı doğru koşmaya başladım. Bu sırada da 'Yangın var' diye bağırdım. Kapılara da bu sırada vurmaya başladım. Katlarda yangın butonu göremedim. Katlarda yangın tüpleri de bulamadım."

Gündüz, zemin katta bulunan garaj kısmından otelin dışına çıktığını, binanın piste bakan cephesinin alev aldığını gördüğünü anlatarak, "Yan tarafta bulunan Kartal Otel'den yatak taşıyarak atlayan kişilerin kurtulması için yumuşak zemin oluşturmaya çalıştım. Sonrasında olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin saat kaçta geldiklerini tam hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Olayda hiçbir kusurunun bulunmadığını ifade eden Gündüz, suçlamaları da kabul etmedi.

"HERHANGİ BİR YANGIN TATBİKATI YAPILMADI"

Gündüz, restoran kısmında olay saatinde kimsenin olmadığını belirterek, restoran bölümünde çalışmadığım için elektrikli aletlerin sürekli fişe takılı olup olmadığını ve restoran bölümüne kimin girip çıktığını bilmediğini anlattı.

Olay anında güvenlik görevlisi görmediğini aktaran Gündüz, "Otelde bildiğim kadarıyla gündüz çalışan bir güvenlik görevlisi var. İsmini M. olarak bilirim. Soyismini bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Gündüz, otelde yangın alarm sistemi ve yangın merdiveni olup olmadığını bilmediğini, olay anında alarm sesi duymadığını, elektrikler kesildiği için asansörün de devre dışı kaldığını kaydetti.

Kendisinin otelde bulunduğu sürede herhangi bir yangın tatbikatı yapılmadığını söyleyen Gündüz, ekmek ustası olduğu ve sürekli gece vardiyasında bulunduğu için otelin denetimiyle ilgili bilgi sahibi olmadığını belirtti.

TUTUKLANAN AŞÇI: "İNSANLARI BAĞIRARAK UYANDIRMAYA ÇALIŞTIK"

Soruşturma kapsamında tutuklanan aşçı Faysal Yaver, normal şartlarda Fidan Kurç ile ikisi oldukları için sabah 07.00'deki kahvaltıyı tüm gece çalışarak ancak yetiştirdiklerini, yardımcısının da işe yeni başladığı için hiçbir şey bilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mutfakta kahvaltı malzemesini hazırladığımız, Yusuf ve Mehmet usta ekmek yaptığı sırada Yusuf usta 'Yangın var' diye bağırdı. Biz de bunun üzerine restoran bölümüne baktığımızda yangının çıkmış olduğunu gördük. Hemen yangın tüpü aradık ancak bulamadık. Yangını gördükten dışarı çıkana kadarki sürede yangın tüpüne denk gelmedim. Bu nedenle de tüple müdahale etme şansım olmadı. Yusuf usta resepsiyon katına geçti. Diğer arkadaşlar telefonla yetkilileri aramaya çalışıyordu."

Yaver, kendisinin de çalışma arkadaşlarını uyandırmak için diğerleriyle ikinci kata indiğini, uyuyan görevlileri ve diğer insanları bağırarak uyandırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ellerinden geldiği kadar insanı uyandırdıklarına, sonrasında da otelden çıkmak için garaj kısmına gittiklerine değinen Yaver, "Restorandan garaja kadar duman binayı sarmıştı. Garajın demir kapısı kapalıydı, kendi gücümüzle kapıyı açtık ve dışarı çıktık. Sonra yeniden binaya girmeye çalıştım ancak duman her yeri kaplamıştı. Girmem mümkün değildi. Bu nedenle içeri giremedim. Ben içerideyken yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Biz sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık" savunmasını yaptı.

Yaver, otele geleli bir ay olduğunu, bu süre zarfında yangın tatbikatı yapılıp yapılmadığını bilmediğini, yangın için görevlendirilen herhangi birinin kendisine tanıtılmadığını, gece çalıştığı için resepsiyonda görevli 2 kişiye yemek hazırladığını, bunun dışında katlardan sorumlu herhangi bir görevliyi bilmediğini kaydetti.

Otelde geceleri çalışan güvenlik görevlisi görmediğinden, olması halinde kendisinden yemek alacağından bahseden Yaver, otelde tatbikat veya denetim yapılıp yapılmadığına dair, "Ben zaten 1 aydır otelde çalışıyorum. Benim çalışmış olduğum saatlerde otelde herhangi bir denetime rastlamadım. Otelde kimin denetim yaptığını bilmem. Otelin herhangi bir yetkilisini tanımıyorum. Ben sezonluk çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI" DEMİŞTİ

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılık ve Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadelerinde şunları söylemişti:

"Bu şirket de daha çok güvenlik (bekçilik) denetimi yapmaktaydı. Bu şirketten güvenlik hizmeti alıyorduk. Bir de kendi özel güvenlik birimimiz söz konusudur. Bunlar 24 saat otelin içerisinde gezerler. Her yönden otelin güvenliğini sağlarlar. Yangın olduğunda ikaza basarlar. Haber verirler. Sağlıkla ilgili bir problem olduğunda ilgili birime bilgi verirler. Bir de ayrıca elektrik teknik servisimiz vardır. Bu servis de herhangi bir arıza olduğunda anında müdahale ederler. Mutfaktaki elektrikli eşyaların kontrolü mutfakta görevli aşçıbaşındadır. Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekmektedir. Otelin mutfağındaki ızgaranın üzerinde her türlü yağda kızartma yapılmaktadır. Gece Grand Otel'in mutfağında 4 kişi kahvaltıyı hazırlamak üzere görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da bunlara aittir."

"Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır" diyerek gerekli denetimlerin yapıldığını savunan Ergül, "En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapılarıyla ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi" iddiasında bulunmuştu.