Otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü hakkında yeni gelişme!

11.11.2025 15:23:00
Manisa'da otizmli ortaokul öğrenci B.U.U.'yu merdivenden iterek yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen okul müdürü B.G., gözaltına alındı.

Turgutlu ilçesinde bulunan Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda 5 Kasım'da saat 09.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 8'inci sınıfta eğitim gören hafif düzey otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U. (13), okul müdürü B.G.'nin (50) müdahalesi sonucu merdivenden düştü. Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansırken, B.U.U yaralandı.

Eve gidince durumu ailesine anlatan B.U.U., Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aile, çocukları B.U.U.’nun tedavisinin ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte jandarmaya giderek, okul müdürü B.G.'den şikâyetçi oldu.

Durumun bildirilmesi ile harekete geçen Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı. B.U.U. için alınan adli muayene raporunda; hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA EKLENDİ

Olaya ilişkin okul güvenlik kamerası görüntüleri de temin edilerek dosyaya dahil edildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda okul müdürü B.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü B.G.'nin açığa alındığı bildirildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma sürerken, okul müdürü B.G.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan B.U.U., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İlgili Konular: #Manisa #öğrenci #gözaltı #okul müdürü

