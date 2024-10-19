Samsun'da uyuşturucu kullanımından firari kişi uyuşturucu kullanırken yakalandı

Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan aranan bir kişi güvenlik güçlerince yakalanırken yakalandığı sırada yaptığı şey ise pes dedirtti.

Samsun'da uyuşturucu kullanımından firari kişi uyuşturucu kullanırken yakalandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 12:52

Samsun'un Atakum ilçesinde 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan aranan firari hükümlü İsa Yılmaz (39), operasyon düzenlenen evde uyuşturucu kullanırken yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

CEZASI VARDI

Hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Yılmaz'ın Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Yılmaz'ın kapıyı açması üzerine içerden yoğun uyuşturucu kokusu gelince jandarma, evde arama yaptı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan aramalarda, içilmek için hazırlanmış 30 gram kubar esrar, 12 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yılmaz ile evde uyuşturucu kullanan F.K. (41) ve S.T. (36) yakalandı. F.K. ile S.T.’ye 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılırken, İsa Yılmaz gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #uyuşturucu #Samsun #arama #polis

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