Otobüs durağında yanındaki kadını taciz eden şüpheliye gözaltı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki otobüs durağında cinsel tacizde bulunan kişi gözaltına alındı.
İlçedeki bir otobüs durağında, yanında oturan kadına yönelik uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen kişinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine polislerce Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.
Çalışma sonucu şüpheli M.K. polislerce yakaladı.
Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.K, polisteki sorgusunun ardından "cinsel taciz" suçundan adliyeye sevk edildi.
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