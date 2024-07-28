Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'ya taciz suçlaması: Sahneleri bölerek figüranlarını öptü!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 09:55

Güncelleme: 28.07.2024 - 09:55

Yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeni bilim kurgu filmi "Megalopolis"in setinde "yarı çıplak kadın figüranlardan bazılarını öpmeye çalıştığını" ve onlara "onları havaya sokmaya çalıştığını" söylediği öne sürüldü.

Variety, geçen yıl bir gece kulübü sahnesinin çekimleri sırasında bir ekip üyesi tarafından çekilen iki videoyu yayınladı.

Coppola, "Megalopolis"te 120 milyon dolarlık bütçenin tamamını kendisi finanse etti. Dolayısıyla geleneksel denge ve denetim mekanizmalarının hiçbirinin mevcut olmadığı belirtildi.

Variety'ye konuşan iki kaynak, bu nedenle Coppola'nın sette dokunulmaz/umursamadan hareket ettiğini söyledi.

Gece kulübü sahnesi sırasında sette bulunan bir kaynak, Coppola'nın sahneyi yönetmeye başladığı sırada arka plan oyuncuları ve ekip de dahil olmak üzere 150 ila 200 kişinin sette toplandığını belirtti. Aktarılanlara göre Coppola sık sık birkaç kadına sarılıp öpmek için ayağa kalktı, çoğu zaman istemeden kendini sahneye dahil etti ve sahneyi bozdu. Kaynak, yaşananların alışılmadık olduğunu dile getirdi.

Kaynak, Coppola'nın birden fazla çekimden sonra mikrofona geçtiğini ve odadaki herkesin duyabileceği bir şekilde, "Eğer yanınıza gelip sizi öpersem kusura bakmayın. Bunun sadece benim zevkim için olduğunu bilin" dediğini söyledi.

Coppola'nın sözcüsü, videolar veya Coppola'nın davranışlarıyla ilgili iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti.