Çiftler arasında bıçaklı ‘omuz atma’ kavgası: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta karşılaşan Suriye uyruklu çiftler arasında ‘omuz atma’ nedeniyle çıkan tartışmada Muhammed E. (27) bıçakla yaralandı, şüpheli ile eşi ise kaçtı.

Çiftler arasında bıçaklı ‘omuz atma’ kavgası: 1 yaralı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:49

Olay, saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atmaca Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed E.’nin birlikte yürüdüğü eşi Fatma E.’ye (22) iddiaya göre, sokakta karşılaştıkları eşiyle birlikte yürüyen kadın omuz attı.

İki kadın arasında çıkan tartışmaya eşleri de dahil olunca kavga büyüdü. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen erkek, elindeki bıçakla Muhammed E.'yi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra eşiyle birlikte kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Muhammed E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan çiftin yakalanması için çalışma başlattı.

 


Etiketler: #Bursa #bıçak #bıçaklı kavga

İlgili Haberler

Adana'da Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Adana'da Suriyeliler arasında bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
Hastanede tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Hastanede tartıştığı kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
Ankara'da korkunç olay: Eşini bıçakladı, kalp krizi sonucu kendisi öldü

Ankara'da korkunç olay: Eşini bıçakladı, kalp krizi sonucu kendisi öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler