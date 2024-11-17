Otobüste dehşet: Yolcu diğer yolcuyu bacağından bıçakladı!

Bursa'da Gülay K. (38), halk otobüsünde tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklanırken, polis, kaçan erkek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Otobüste dehşet: Yolcu diğer yolcuyu bacağından bıçakladı!
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DHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 07:40

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent içi toplu ulaşım aracı olan özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu arasında tartışma çıktı.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI!

Yaşanan arbede sırasında Gülay K, tartıştığı erkek yolcunun bıçaklı saldırısında bacağından yaralandı. Şüpheli olayın ardından otobüsten inip kaçtı.

Diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 


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