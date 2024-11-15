Otobüs terminalinde 'uyuşturucu' madde ile yakalandı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:11

Güncelleme: 15.11.2024 - 11:12

Bilecik’te gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçerek Bilecik otobüs terminalinde şüpheli şahısın üst aramasında; Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında; ‘TCK 191 - kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.