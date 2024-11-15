Otobüs terminalinde 'uyuşturucu' madde ile yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçerek Bilecik terminalinde şüpheli şahıs üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Otobüs terminalinde 'uyuşturucu' madde ile yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:11

Bilecik’te gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçerek Bilecik otobüs terminalinde şüpheli şahısın üst aramasında; Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında; ‘TCK 191 - kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #Bilecik #uyuşturucu

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