Otobüste 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:51
Otobüste 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çevre yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisindeki T.Ç. (38) isimli şahsın yapılan kontrollerinde, iki parça halinde toplam 2 bin gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


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