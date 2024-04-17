Otobüste 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:51

Güncelleme: 17.04.2024 - 09:51

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çevre yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisindeki T.Ç. (38) isimli şahsın yapılan kontrollerinde, iki parça halinde toplam 2 bin gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.