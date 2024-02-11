Otobüste tartıştı: İndikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı!
Ankara'nın Mamak ilçesinde B.A. (45), belediye otobüsünde tartıştığı kişi tarafından araçtan indikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. B.A., 334 numaralı Kızılay- Zirvekent otobüsünde, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Otobüsten inen ikili arasında daha sonra arbede çıktı. İsmi öğrenilemeyen kişi, B.A.'yı defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.
B.A. kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Öte yandan olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha ilk seçimde sattılar'
- Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu
- 'Bize özür borçlular'
- Kredi kartı kısıtlamaları neler olacak?
- Devlet tesisi soyuldu: 133 ton tavuk çaldılar
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
- ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı
- Füruzan hayatını kaybetti
- 'Tek kelimeyle ittifaka ihanet'
- Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi