Otobüste, yolcunun telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı

Konya'da, belediye otobüsünde Suriye uyruklu Hasan K.'nin elindeki cep telefonunu alıp kaçan Hakkı K., polisin çalışmasıyla yakalanıp, tutuklandı. Bulunan telefon ise sahibine teslim edildi.

DHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 12:17
Otobüste, yolcunun telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı
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Uzunharmanlar Mahallesi Mehmet Aytaç Caddesi’nde Hasan K., evine gitmek için kent merkezinden belediye otobüsüne bindi. Otobüs, mahallede bir durağa yaklaştığı sırada bir kişi, Hasan K.’nin elindeki cep telefonunu alıp, otobüsten inerek kaçtı. Hasan K., cep telefonunun bulunması için yakındaki polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Hasan K.’ye otobüse bindiği ilk duraktaki güvenlik kamera kayıtlarından, yolcuları tek tek gösterdi. Hasan K. de görüntülerden şüpheliyi belirledi. Güzergahtaki 23 otobüs durağının çevresi ile bölgedeki 70 güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Mahallede oturanlardan biri de eşkali belirlenen kişinin ön adının Hakkı olduğu bilgisini verdi. Polisin yaptığı araştırmada, şüphelinin, o bölgede oturan babaannesini zaman zaman ziyarete gelen Hakkı K. olduğunu tespit edildi. Hakkı K., Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Mahallesi’ndeki evlerinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada da çaldığı cep telefonu ele geçirildi. Telefon sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakkı K. de çıkarıldığı mahkemece ‘yağma’ suçundan tutuklandı.

 


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