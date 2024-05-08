AVM'de hırsızlık yaparken yakalanan çocuğun 6 suç kaydı çıktı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:53

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:54

Bakırköy’de 30 Nisan 2024 tarihinde polise başvuran R.R.M., bir alışveriş merkezi içinde dolaşırken, soyunma kabinlerinin yanına bıraktığı çantanın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızlıkların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

Görüntülerde şüphelilerin dükkanın içinde müşteri gibi dolaştıkları, gözlerine kestirdikleri çantayı alarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

6 KEZ BENZER SUÇLARI İŞLEDİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler N.T.(15), A.B.(15) ve onlara gözcülük yaptığı tespit edilen A.H.T.(10) gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerden N.T.’nin daha önceden 96, A.B. ise 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Henüz 10 yaşındaki şüpheli A.H.T.’nin ise daha önceden 6 kez benzer suçlardan yakalandığı ortaya çıktı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli N.T. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 yaşındaki A.H.T. serbest bırakıldı.