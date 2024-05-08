AVM'de hırsızlık yaparken yakalanan çocuğun 6 suç kaydı çıktı

Bakırköy'de alışveriş merkezi içinde alışveriş yapan kişiye ait içinde 6 bin 100 dolar ile 10 bin lira para olan çantayı çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler arasında bulunan ve serbest bırakılan 10 yaşındaki A.H.T’nin daha önceden 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.

DHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:53
AVM'de hırsızlık yaparken yakalanan çocuğun 6 suç kaydı çıktı
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Bakırköy’de 30 Nisan 2024 tarihinde polise başvuran R.R.M., bir alışveriş merkezi içinde dolaşırken, soyunma kabinlerinin yanına bıraktığı çantanın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızlıkların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

Görüntülerde şüphelilerin dükkanın içinde müşteri gibi dolaştıkları, gözlerine kestirdikleri çantayı alarak hızla uzaklaştıkları görüldü.

6 KEZ BENZER SUÇLARI İŞLEDİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler N.T.(15), A.B.(15) ve onlara gözcülük yaptığı tespit edilen A.H.T.(10) gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerden N.T.’nin daha önceden 96, A.B. ise 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Henüz 10 yaşındaki şüpheli A.H.T.’nin ise daha önceden 6 kez benzer suçlardan yakalandığı ortaya çıktı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli N.T. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 yaşındaki A.H.T. serbest bırakıldı.


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