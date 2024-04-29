Otobüsteki 'açık kapı' faciasında yeni gelişme!

Adana’da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 17:26
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24 Nisan’da Hatice Sabahi (75) hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından ücret ödemek için ayağı kalktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü.

Ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Sabahi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Sabahi toprağa verilirken, olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü Vedat K., bugün yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Vedat K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


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