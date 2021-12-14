Otobüsteki yolcu valizinde 12 kilo eroin ele geçirildi
Malatya'da, uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramda, yolcunun valizinde 12 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durdurdukları toplu taşıma araçlarında arama yaptı.
Ekiplerin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki valizin içinde 12 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.
Piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına alarak, emniyete götürdü.
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