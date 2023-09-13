Otobüsün altında kalarak yaşamını yitirmişti: Hamile kadının hayattayken yaptığı paylaşım yürek burktu

Fatih’te İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4.5 aylık hamile Meryem Büşra Levent’in doğacak olan erkek çocuğu için sosyal medyada paylaştığı mesaj yürek burktu.

İHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 14:05
Otobüsün altında kalarak yaşamını yitirmişti: Hamile kadının hayattayken yaptığı paylaşım yürek burktu
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Fatih Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi’nde dün akşam saatlerinde, Yasin L. idaresindeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsüne çarpmış, kazada motorun arkasında yolculuk yapan 4.5 aylık hamile Meryem Büşra Levent, otobüsün altında kalarak ağır yaralanmıştı.

KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan hamile kadından kötü haber geldi. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Kazadan önce doğacak olan çocuğu için babası tarafından alınan hediye ayakkabıları sosyal medyadan paylaşan Meryem Büşra Levent’in o paylaşımı yürek burktu.

Notta "Babasının prensesleri mavi renk ayakkabılar da giyer" notu yazdığı görüldü.


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