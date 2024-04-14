Otogarda bayram yoğunluğu

Şeker Bayramı tatilinin sona ermesiyle şehir dışında çıkanların dönüşü, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da yoğunluk oluştu.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 13:38
Abone Ol google-news

9 günlük Şeker Bayramı tatilinde memleketlerine, tatil beldelerine gidenlerin tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul’a dönüşü başladı.

Memleketlerinden koliler ve erzaklarla gelen yurttaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

İnsan yoğunluğunun yanı sıra otogarın giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu da oluştu.

Zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Birçok otobüs firmasının ise ek seferler koyduğu öğrenildi.

"4 SAATLİK YOLU 11 SAATTE ANCA GELEBİLDİK"

Otobüs kaptanı Serhun Bayar, "Yollar çok yoğun. İzmir’den buraya 4-5 saatte gelmemiz gelirken 11 saatte zor gelebildik. Otobanlar dolu tıklım tıklım. Biz dün saat 16.00’da İzmir’den çıktık gece 04.00’te anca varabildik" dedi.


Otogar haberleri otobüs haberleri yoğunluk haberleri Şeker Bayramı haberleri bayram haberleri

İlgili Haberler

15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü hareketliliği

15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü hareketliliği
Gönüllü gençler 23 Nisan öncesi kampanya başlattı: Bayram harçlıkları Hataylı çocuklara!

Gönüllü gençler 23 Nisan öncesi kampanya başlattı: Bayram harçlıkları Hataylı çocuklara!
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin ilk 8 gününün acı tablosu açıklandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin ilk 8 gününün acı tablosu açıklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'ın saldırısının ardından Çin'den ilk açıklama

İran'ın saldırısının ardından Çin'den ilk açıklama
Ece Üner isyan etti: ‘CHP, AKP ya da başka parti fark etmez’

Ece Üner isyan etti: ‘CHP, AKP ya da başka parti fark etmez’
Son Dakika... İYİ Parti talep etmişti: YSK'den 'Ordu' kararı!

Son Dakika... İYİ Parti talep etmişti: YSK'den 'Ordu' kararı!
İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası Bitcoin’de sert düştü!

İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası Bitcoin’de sert düştü!
Ürdün hava sahasını İsrail uçaklarının kullanmasına izin verdi

Ürdün hava sahasını İsrail uçaklarının kullanmasına izin verdi
Seda Akgül’den Hakan Ural’a sert sözler: ‘Hükümet sözcüsü, hep vaaz veremezsin’

Seda Akgül’den Hakan Ural’a sert sözler: ‘Hükümet sözcüsü, hep vaaz veremezsin’
Meral Akşener’den YSK’ya tepki: ‘Hırsızların masasına haram olarak sundu’

Meral Akşener’den YSK’ya tepki: ‘Hırsızların masasına haram olarak sundu’
THY ve Pegasus’tan sefer iptalleri!

THY ve Pegasus’tan sefer iptalleri!