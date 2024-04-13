15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü hareketliliği

Yayınlanma: 13.04.2024 - 16:20

Güncelleme: 13.04.2024 - 16:29

Bayram tatili için şehir dışına çıkanlar İstanbul'a dönmeye başladı. İstanbul'dan memleketlerine dönmek isteyenler ise, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Otogarda sabah saatlerinde başlayan hareketlilik devam ediyor.

İstanbul'dan Gaziantep'e dönmek üzere ailesiyle otobüs bekleyen Ece Mete, bayramda anneannesini ziyaret ettiklerini belirterek "Gezdik. Seviyorum İstanbul'u, güzel yer" dedi. Şanlıurfa Siverek'teki ailesini bayram ziyaretinden gelen Yusuf Öztemelli ise "Bu hafta vize sınavları var diye, bayram tatilinde ailemi görmeye gittim. Aşırı derecede yoğun bir trafik var, 24 saatlik bir yoldan geldim. Yurduma gidip uyumak istiyorum" diye konuştu.

"BAYRAM DOLAYISIYLA OTOBÜSLER ÇOK YOĞUN"

Otobüs firması çalışanı Ramazan Çalkazanoğlu ise, "Bayram dolayısıyla otobüsler çok yoğun. Allah'a şükür işlerimiz iyi. Yoğunluk bayramdan 1 hafta önce başladı." dedi.

Kızını okuluna yolcu etmek için otogarda bulunan Şeref Kılınç ise "Üniversiteye giden kızımız geldi, hem seçim, hem bayram dolayısıyla. Şu anda seçim de bayram da bitti, tekrardan üniversiteye götürüyoruz" dedi. Kızı Hilal Kılınç ise, "Güzel geçti tatilim, eğlendim. Kardeşlerimle ailemle vakit geçirdim" şeklinde konuştu.