Otogarda bırakılan çuvaldan binlerce 'uyuşturucu hap' çıktı
İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir otobüs firmasının yazıhanesine bırakılan sahipsiz çuvalın içinden 19 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, çuvalı taksiyle otogara getiren otobüs firması çalışanı E.G.'nin, Adana'ya göndereceğini tespit etti. Gözaltına alınan E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 3 Kasım Perşembe günü saat 17.00 sıralarında bir otobüs firmasının kargo bölümünde sahipsiz bir çuval olduğunu gören çalışanlar, durumu otogardaki polis ekiplerine bildirdi.
TOPLAM 19 BİN 700 ADET
Çuval açıldığında polis kıyafetlerin içine gizlenmiş 4 parça halinde ve 7 kilo 900 gram ağırlığında toplam 19 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis çuvalın kim tarafından yazıhaneye bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Otogardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, çuvalın aynı gün saat 13.00'te bir taksiden inen kadın tarafından yazıhaneye bırakıldığını fark etti. Kadının kimlik bilgilerinin tespit etmeye çalışan polis, şüphelinin yine aynı yazıhanede çalışan E.G. olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.G., uyuşturucu hapların kendisine ait olduğunu, otobüsle Adana'ya göndermek için yazıhaneye koyduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. tutuklandı.
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