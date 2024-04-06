Otogarda silahlı kavga: 2 kişi öldü!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:07

Güncelleme: 06.04.2024 - 14:10

Şehirler arası otobüs terminalinde akrabalar arasında alacak meselesi yüzünden dün çıkan silahlı kavgada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Muhammet Deveci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, yaralanan 9 kişinin tedavilerine devam ediliyor.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

ALACAK MESELESİ KAVGASI

Otobüs terminaline dün gece grup halinde gelen kişiler ile bilet satışı yapan firma yazıhanesindekiler arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silah ve sopalı kavgada 1 kişi ölmüş, 1'i polis 10 kişi de yaralanmıştı.