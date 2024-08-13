Otomatik tabancayla havaya ateş açtı: Baskınla yakalandı

Bursa'da bir şüpheli, araçtan otomatik tabancayla havaya ateş açıp o anları sosyal medyada yayınladı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan baskınla yakalanan şahıs, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adliyeye sevk edilecek.

İHA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 00:55
Otomatik tabancayla havaya ateş açtı: Baskınla yakalandı
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Merkez, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde aracıyla seyir halindeki D.A., yanında taşıdığı otomatik tabanca ile havaya ateş açtı. 

O anları sosyal medyada yayınlayan şüpheli tepki çekerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık kararıyla çalışma başlatan polis, şüpheliyi tespit ettikten sonra, düzenlenen operasyon ile yakaladı. 

Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinin ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edilecek.


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