Otomobil, 2 metre yükseklikten alt yola düştü: Sürücü yaralandı
Zonguldak'ta Azime E.'nin park etmeye çalıştığı elektrikli otomobil, 2 metre yükseklikten alt yola düştü. Yaralanan Azime E., hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler Mahallesi Mehtap Sokak'ta, saat 16.00 sıralarında Azime E., yeni aldığı elektrikli otomobilini evinin önünde yokuşa park etmek istedi.
TAKLA ATARAK YOLA DÜŞTÜ
Azime E.'nin hakimiyetini kaybettiği otomobil, çimenlikten yuvarlanarak 2 metre yükseklikten alt yola takla atarak düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkarılan Azime E., yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Azime E.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, devrilen otomobil kaldırılarak yolun kenarına park edildi.
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