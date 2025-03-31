Fransa'daki Nord derbisinde kazanan Lille!
Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Lens'i 1-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 27. hafta maçında Lille, sahasında Nord derbisinde Lens ile karşı karşıya geldi. Stade Pierre Mauroy'da oynanan maçı Lille, 1-0'lık skorla kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golü 19. dakikada Mathias Fernandez-Pardo attı.
Lille, bu sonucun ardından 47 puana yükseldi. Lens, 39 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, Lyon deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Saint-Etienne ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #lille #Lens #Fransa Ligue 1
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