Otomobil baraja düştü: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14.07.2024 - 17:59

Güncelleme: 14.07.2024 - 17:59

Bozüyük ilçesinde oturan K.D., dini nikahla yaşadığı H.A., çocukları Ç.K.O. ve Mehmet D., hafta sonu tatili için otomobille Pazaryeri ilçesindeki Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı’na gitti.

Geceyi çadırda geçiren aile yeniden Bozüyük ilçesine dönmek için hazırlık yaptı. Ailenin çocukları Ç.K.O. ve Mehmet D., baraj kenarında park halindeki 70 E 9016 plakalı otomobile bindi. El freninin çekilmediği değerlendirilen otomobil ise kısa bir süre sonra hareket ederek baraja düştü.

Çocukları için suya atlayan K.D., Ç.K.O.'yu balıkçıların yardımıyla sudan çıkarıp kurtardı. Mehmet D. ise otomobilin içerisinde suya gömüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Botla baraja giren dalgıçların arama çalışması sonucu Mehmet D.’nin cansız bedeni barajdaki otomobilden çıkarıldı. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Mehmet D.’nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çocukları kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren K.D. ile oğlu Ç.K.O. ise tedavileri için Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk ve K.D.'nin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otomobil de su altı ekipleri tarafından barajdan çıkarıldı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman ile Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi.