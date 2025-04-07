İtalya'daki Türk derbisinde kazanan çıkmadı!

Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kenan Yıldız'ın takımı Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya'daki Türk derbisinde kazanan çıkmadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 00:01

İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Roma, Igor Tudor'un çalıştırdığı Juventus'u konuk etti.

Olimpico Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Juventus'un golünü dakika 40'da Manuel Locatelli kaydetti. Roma'ya beraberliği getiren golü ise dakika 49'da Eldor Shomurodov attı.

MİLLİ OYUNCULAR FORMA GİYDİ

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Roma'da forma giyem milli oyuncu Zeki Çelik de karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 72. dakikada yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Roma, bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 56'ya yükseltti. Roma ise puanını 53 yaptı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Juventus, Lecce'yi konuk edecek. Roma ise Lazio deplasmanına gidecek.


Etiketler: #zeki çelik #Kenan Yıldız #roma #juventus

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