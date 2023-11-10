Otomobil bariyerlere çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:55

Güncelleme: 10.11.2023 - 10:55

Aksaray-Konya karayolu Esmekaya beldesi yakınlarında saat 04.30 sıralarında Rukiye Eroğlu'nun (20) kullandığı otomobil, sol ön lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Rukiye Eroğlu, babası Ramazan Eroğlu (49) annesi Şule Eroğlu (49) kardeşleri Samed (12) ve Nida Nur (8) ile yakını Behiye Ateş (35) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 6 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KAZA YAPTIK"

Yaralılardan Ramazan Eroğlu ,"İzmir’den Adana’ya ara tatil için gezmeye giderken lastiğimizin patlaması sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptık" dedi.