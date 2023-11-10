Elektrikli otomobillerde tarih verildi! Batarya sorunu çözülüyor...

10 Kasım 2023 Cuma

Fikirleri ve devrimleriyle çağımızı aşmış dev ve devrimci önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yıldönümünde özlemle anarken 10. Yıl Nutku'ndan bir bölümü aktarmak istiyorum:

"Yurttaşlarım!

Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan, Türkiye Cumhuriyetidir.

Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz.

Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız."

Dünyada bilim ve teknoloji alanında yenilikler olağan hızıyla sürüyor. Türkiye bu gelişmeleriyse ne yazık ki bu gün de uzaktan izlemekle yetiniyor.

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Elektrikli otomobil satışları arttıkça gelişmeye, geliştikçe artmaya devam ediyor. Elektrikli otomobillerin en çok öne çıktığı nokta sürüş esansında içten yanmalı motorlu araçlara göre CO2 salınımı yapmadıkları için çevreci olmaları. Kullanım sırasında ise yine içten yanmalı motorlar gibi tam gücünü yere aktarabilmek için yüksek devire çıkmaya ihtiyaç duymamaları; bu sayede ihtiyaç duyduğunuz anlarda anında aracın tüm gücünü kullanabiliyorsunuz.

Peki ya çözüm bekleyen sorular neler?

Burada iki soru öne çıkıyor. Birincisi bu modellerin tek vitesli olarak kullanılması. Elektrikli modeller kademeli vites geçişine sahip olmadıkları için hem son hızlarını yükseltmekte hem de pek de yüksek olmayan saatte 90-100 kilometre gibi ve üzerindeki hızlarda çok fazla enerji tüketiyorlar. Bunun ileride sürekli değişken şanzıman benzeri bir sistem ile aşılması bekleniyor.

İkincisi tahmin edileceği üzere batarya sorunu. Bataryalar hem oldukça pahalı hem de oldukça ağır parçalar. Bu nedenle elektrikli modeller oldukça ağır diyebilir. Bu ağırlık hem performansı düşürüyor hem de aracın ilerlemek için daha çok enerji tüketmesine neden oluyor.

İlk sorun ile ilgili olarak halihazırda büyük bir gelişme yok ancak ikinci sorunun yakında çözüme kavuşması bekleniyor.

ÇÖZÜM JAPONYA'DAN

300 milyonun üzerine çıkarak dünyanın en çok araç satan markası olmayı başaran Japon Toyota çözüme oldukça yaklaştığını duyurdu. Hatta bununla da yetinemeyerek tarih bile açıkladı.

Markanın ''Toyota Yeni Nesil Batarya Teknolojileriyle Elektrikli Araçlara da Damgasını Vuracak'' başlığıyla toyota.com.tr üzerinden bir açıklama yayımladı.

''Toyota, yeni nesil elektrikli araçların üretimine 2026 yılından itibaren başlamaya hazırlanıyor. Toyota’nın planlamasına göre yeni nesil tam elektrikli araç ilk olarak 2026’da satışa sunulacak. Bununla birlikte 2030 yılında satılacak 3.5 milyon Toyota tam elektrikli aracın 1.7 milyonunu bu yeni nesil elektrikli modeller temsil edecek'' sözleri ile yol haritası belli olan şirketin açıklamada vurguladığı şu ifadelerse oldukça dikkat çekti:

KATI-HAL BATARYALAR

''(...) Dört yeni nesil batarya tanıtan Toyota, likit ve katı elektrolitlerle batarya teknolojisinde de öncü rol oynayacak.

2026 yılında yeni nesil elektrikli araçlarda kullanılması planlanan Performans Lityum-iyon bataryalar, mevcut bZ4X modelindeki bataryalara göre yüzde 20 daha düşük maliyetle üretilebilecek. Bununla birlikte hızlı şarj süresi 20 dakika veya daha kısa olacak. Bu bataryalar 800 kilometreden daha fazla menzil sunacak.

Elektrikli araçların daha ulaşılabilir olarak yaygınlaşmasını hedefleyen Lityum Demir Fosfat bataryalar, mevcut bZ4X modelindeki bataryalara göre yüzde 40 daha az maliyete ve yüzde 20 daha fazla menzile sahip olacak. 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebilecek (...)

2027-2028 yıllarında ticari olarak kullanıma hazır olması planlanan katı-hal bataryalar, ilk gelişim fazında 1000 kilometreden fazla; ikinci gelişim fazında 1200 kilometreden daha fazla menzil sunacaklar. Bununla birlikte 10 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebilecekler.''

Toyota geç girdiği elektrikli otomobil pazarında büyük bir atılıma hazırlanırken hidrojen yakıt teknolojisi de özellikle TIR'larda günden güne gelişimeye devam ediyor, e-yakıt ise süperspor otomobil üreticilerinin gözlerini ayıramadığı umutlu bekleyişini sürdüğü alan oluyor.

Umarız bu gelişmeler hızla devam eder ve kazanan tüm dünya olur.