Ters şeritten ilerleyen otomobil TIR'la çarpıştı: Yaralılar var!

Bursa'da ters şeritten gelen otomobil, yolda seyir halinde olan TIR ile çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

Ters şeritten ilerleyen otomobil TIR'la çarpıştı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 08:11

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nesrin U. idaresindeki 16 BBR 262 plakalı otomobil, ana arterde ters yönde ilerlemeye başladı. Sanayi Caddesi üzerinde ters şeritte ilerleyen 16 BBR 262 plakalı otomobil, seyir halinde olan 16 BZZ 06 plakalı TIR'a çarptı.

Yaşanan kaza sonrası otomobilde bulunan Nesrin U. ile Erkan Ö. sıkıştı. Kazayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle tek şeride düşürülen yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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