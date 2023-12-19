Otomobil ile servis aracı çarpıştı... Kazada 2 kişi yaralandı!

Malatya'da servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 14:10
Otomobil ile servis aracı çarpıştı... Kazada 2 kişi yaralandı!
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Malatya'nın Battalgazi ilçesi çevre yolunda H.A. idaresindeki 44 S 1259 plakalı servis aracına, M.U.Ç. yönetimindeki 02 ACE 882 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar M.U.Ç. ile M.S.Ç. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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