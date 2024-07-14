Otomobil dereye uçtu: Sürücünün durumu kritik!
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra dereye uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Kartepe istikametinde meydana geldi. A.K. (19) idaresindeki 41 ADA 437 plakalı Honda marka otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra savrularak Kumla Deresi’ne uçtu.
Kazayı görenler sürücüyü otomobilden çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırılan A.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Otomobil ise henüz dereden çıkarılmadı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok yakında kilidi kapatıyoruz'
- 'Elektrik akımı' faciasında yeni ayrıntılar
- 'Muhalefet partilerinden 7 vekil AKP'ye geçiyor'
- Donald Trump'a suikast girişimi
- Bakan Tunç'tan 'Kerem Kınık' açıklaması
- MHP'li Yalçın'dan 'Son gülen iyi güler' çıkışı
- ABK soruşturması iddianamesinde 'Soylu' ayrıntısı
- YRP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti!
- İzmir'de akımdan ölen kişinin eski paylaşımı gündem oldu
- 'Anlaşmaya vardık'