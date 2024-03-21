Kadına sokak ortasında silahlı saldırı: Durumu kritik!

Çekmeköy'de kimliği belirlenemeyen kişi sokak üzerinde Çiğdem S.'ye silahla ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:44
Kadına sokak ortasında silahlı saldırı: Durumu kritik!
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Olay, saat 19.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Çuhadar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çiğdem S. evinin önünde bulunduğu sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. 

Çiğdem S. vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansa taşıyarak Şehit Prof. Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Çiğdem S.'nin hastanede tedavi altına alındığı hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Polis ekipleri, sokak giriş çıkışına şerit çekerek çevrede incelemelerde bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


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