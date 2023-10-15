Otomobiller değişiyor, çarpışma testleri yerinde sayıyor

15 Ekim 2023 Pazar

Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı (Euro NCAP) bundan 26 yıl önce 1997'de kuruldu. Taşımacılık Araştırma Laboratuvarı ve Birleşik Krallıklar Taşımacılık Departmanı tarafından kurulan Euro NCAP'i Alman, İsveç, Hollanda ve İspanya tüketici ve motorlu araç organizasyonları da destekledi. Belçika merkezli program ABD'nin Insurance Institute for Highway Safety sistemi ile eşdeğer olarak niteleniyor. Programda bilindiği üzere yıldızlı olarak bir değerleme yapılmakta. Bu değerlendirme için yapılan testlerde ön, yan ve direk çarpışmalarından elde edilen veriler belirli prosedüre uygun şekilde sürücü, yolcu, çocuk ve yaya güvenliği alanında ayrı ayrı değerlendiriliyor.

Günümüz otomobillerinde son yıllarda hızla gerçekleşen değişim ise bu testlerin gerçeği ne denli yansıtabildiği sorusunu akla getiriyor.

Burada en çok dikkat çeken nokta bu ölçümde yeterli görülen hız ve ağırlıklar. Ön çarpışma testlerinde duran bariyere 64 kilometre/saat (km/sa) hızla çarpma, yan çarpışma testinde 50 km/sa hızla bir bariyer aracın sürücü kapısı tarafından çarpması, direk ile yapılan çarpışma testlerinde ise 29 km/sa hızla yanal hareket eden yaklaşık 26 santim çapında bir direğe yine sürücü kapısı kısmından çarpması ile gerçekleşiyor. Ayrıca benzer hızlarla benzer çarpışma senaryoları da gerçekleştiriliyor.

Bugatti Chiron

ARADA BÜYÜK FARK VAR

Mevcut kurallar gereği Türkiye'deki belirli karayolu bölümlerinde 154 km/sa hıza kadar izin veriliyor. Dünyanın farklı noktalarında ise bu hız daha da yükseliyor hatta hız sınırı bulunmayan yollar dahi var. Günümüz otomobillerinin son hızlarına baktığımızda ise Bugatti Chiron saatte 490 kilometreyi geçerken, birçok farklı model de 400 kilometreyi geçebildiğini kanıtladı ve artık satılan araçların büyük bölümü birkaç saniye içinde Euro NCAP'in testlerinde kullandığı en yüksek hız olan 64 km/sa'e de çıkabiliyor. Bu şartlar altında hem günümüzde hem de yakın gelecekte güvenlik önlemlerinin daha iyi şekilde artabilmesi için araçların daha zorlu sınavlara tabi tutulması gerekiyor.

Tesla Model Y

AĞIRLIKLAR DÜŞÜK KALIYOR

Ayrıca yine Euro NCAP'te kullanılan bariyer araçlarının ağırlığı 1.400 kg civarındayken özellikle elektrikli araçların ağır bataryaları nedeniyle bu ağırlık oldukça düşük kalıyor. Günümüzde elektrikli araçların büyük bölümü bu ağırlığın üzerinde bulunuyor. En çok satılan araçlardan Tesla Model Y Performans'ın boş ağırlığı 1995 kg, daha büyük modellerden örneğin Mercedes EQV ise 2 bin 960 kg ağırlağında. Küçük modellerde ise Renault Zoe bile 1.400 kg'ın 68 kilo da olsa üzerinde.

Mercedes EQA, Mercedes EQS SUV

GERÇEK BİR ÇARPIŞMA TESTİ

Kısa süre önce gerçek bir çarpışma testini ise otomotiv üreticisi Mercedes kendi elektrikli modelleri üzerinde gösterdi. Alman üretici elektrikli EQA ve EQS SUV modelleri ile bir çarpışma testi gerçekleştirdi. Mercedes EQA 56 km/sa hızla duran EQS'e çarptı. Kafa kafaya çarpışma testlerinde 1400 kg ağırlığında bariyer aracı kullanılırken EQS'e 2 tonluk gerçek bir araç üstelik daha yüksek bir hızla çarpmış oldu tabii benzer şekilde aynı güce EQA da maruz kalmış bulundu.

Bu değerli testlerin daha zorlarının kısa sürede gelmesi son dönemde performansları öne çıkan elektriklilerin sağlamlıklarında da benzer bir noktaya gelmesine imkân sağlayacaktır.